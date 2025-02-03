Илон Маск заявил, что стремится закрыть USAID

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, которого президент Дональд Трамп назначил главой Департамента эффективности правительства, заявил, что работает над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID). Он заверил, что глава Белого дома соглашается с ним.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 3 февраля.

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Маск заявил, что работа USAID "не подлежит восстановлению", а Дональд Трамп якобы согласился с этим.

Президент США, комментируя работу Маска по сокращению расходов, заявил, что он хорошо выполняет свою работу.

"Он очень сокращает расходы. Иногда мы не соглашаемся с ним и не идем туда, куда он хочет. Но я думаю, что он прекрасно справляется с работой. Он умный парень, очень умный. И он очень заинтересован в сокращении нашего федерального бюджета",— подчеркнул Трамп.

Что такое USAID

Агентство США по международному развитию (больше известное, как USAID) является независимым агентство правительства США, которое отвечало за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию.

Он был одним из крупнейших официальных агентств по оказанию помощи в мире с бюджетом более 50 миллиардов долларов и обеспечивает более половины всей зарубежной помощи США. Это самая большая помощь в мире в абсолютных финансовых показателях.

Ранее мы писали, что Маск заблокировал аккаунт USAID в X. Ранее Маск публично высказал свою критическую позицию относительно деятельности USAID, обвинив его в финансировании исследований биологического оружия.

Напоминаем, что Маск публично высказал жесткую критику в адрес Агентства США по международному развитию (USAID), обвинив его в причастности к финансированию разработки COVID-19.