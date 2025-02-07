Маск насмішив мережу фото з кабінету Трампа

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Американський мільярдер і голова Департаменту ефективності уряду Ілон Маск показав фото з кабінету Президента Дональда Трампа. На свою голову він одягнув велику кепку на підтримку лідера Штатів.

Фото Ілон Маск опублікував у соцмережі X у пʼятницю, 7 лютого.

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Ілон Маск. Фото: x.com/elonmusk

Маск вирішив не підписувати фото. На ньому він стоїть біля столу в кабінеті Трампа та посміхається, розводячи руками.

На його голові велика червона кепка з написом "Make America great again", що в перекладі означає "Зробіть Америку знову величною".

Лише за декілька годин публікація Маска набрала 39,6 млн переглядів.

Нагадаємо, Маск отримав статус "спеціального державного службовця", що дозволяє йому працювати на уряд без обов’язку розкривати фінансову інформацію та конфлікти інтересів.

Також Маск поширює фейкові відео про нібито виплати USAID знаменитостям за візити до України.