Маск насмешил сеть фото из кабинета Трампа

Илон Маск. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства Илон Маск показал фото из кабинета Президента Дональда Трампа. На свою голову он надел большую кепку в поддержку лидера Штатов.

Фото Илон Маск опубликовал в соцсети X в пятницу, 7 февраля.

Читайте также:

Маск в кабинете Трампа

Илон Маск. Фото: x.com/elonmusk

Маск решил не подписывать фото. На нем он стоит возле стола в кабинете Трампа и улыбается, разводя руками.

На его голове большая красная кепка с надписью "Make America great again", что в переводе означает "Сделайте Америку снова великой".

Всего за несколько часов публикация Маска набрала 39,6 млн просмотров.

Напомним, Маск получил статус "специального государственного служащего", что позволяет ему работать на правительство без обязанности раскрывать финансовую информацию и конфликты интересов.

Также Маск распространяет фейковые видео о якобы выплатах USAID знаменитостям за визиты в Украину.