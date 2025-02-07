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Маск показал фото в кабинете Трампа и в кепке в его поддержку

7 февраля 2025 14:21
Аркадий Пастула - Редактор
Маск насмешил сеть фото из кабинета Трампа
Илон Маск. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Аркадий Пастула - Редактор

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства Илон Маск показал фото из кабинета Президента Дональда Трампа. На свою голову он надел большую кепку в поддержку лидера Штатов.

Фото Илон Маск опубликовал в соцсети X в пятницу, 7 февраля.

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Ілон Маск у кабінеті Дональда Трампа
Илон Маск. Фото: x.com/elonmusk

Маск решил не подписывать фото. На нем он стоит возле стола в кабинете Трампа и улыбается, разводя руками.

На его голове большая красная кепка с надписью "Make America great again", что в переводе означает "Сделайте Америку снова великой".

Всего за несколько часов публикация Маска набрала 39,6 млн просмотров.

Напомним, Маск получил статус "специального государственного служащего", что позволяет ему работать на правительство без обязанности раскрывать финансовую информацию и конфликты интересов.

Также Маск распространяет фейковые видео о якобы выплатах USAID знаменитостям за визиты в Украину.

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