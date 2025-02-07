Маск насмешил сеть фото из кабинета Трампа

Маск показал фото в кабинете Трампа и в кепке в его поддержку
Американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства Илон Маск показал фото из кабинета Президента Дональда Трампа. На свою голову он надел большую кепку в поддержку лидера Штатов.
Фото Илон Маск опубликовал в соцсети X в пятницу, 7 февраля.
Маск в кабинете Трампа
Маск решил не подписывать фото. На нем он стоит возле стола в кабинете Трампа и улыбается, разводя руками.
На его голове большая красная кепка с надписью "Make America great again", что в переводе означает "Сделайте Америку снова великой".
Всего за несколько часов публикация Маска набрала 39,6 млн просмотров.
Напомним, Маск получил статус "специального государственного служащего", что позволяет ему работать на правительство без обязанности раскрывать финансовую информацию и конфликты интересов.
Также Маск распространяет фейковые видео о якобы выплатах USAID знаменитостям за визиты в Украину.
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