Трамп призначив Маска спецдержслужбовцем – що відомо

Президент США Дональд Трамп і американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS

Ілон Маск отримав статус "спеціального державного службовця". Це дозволяє йому працювати на федеральний уряд, але водночас може звільняти від обов’язку розкривати фінансову інформацію та можливі конфлікти інтересів, як це роблять звичайні держслужбовці.

Про це повідомляє Reuters.

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Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Маск має статус "спеціального державного службовця". Водночас другий високопоставлений чиновник Білого дому сказав, що Маск не отримує державну зарплату і діє відповідно до закону.

Спеціальних державних службовців призначають не більше ніж на 130 днів, але Трамп не уточнив, скільки часу Маск перебуватиме на цій посаді.

Маск, який раніше обіцяв масштабне скорочення штату працівників, останнім часом опинився в центрі уваги через доступ його команди до державних систем. Це викликало занепокоєння серед чиновників та спричинило плутанину в деяких агентствах.

Як повідомляє Reuters, команда Маска, якій доручено керувати кадровим агентством уряду США, заблокувала держслужбовцям доступ до систем із персональними даними мільйонів федеральних працівників.

Демократи засудили ситуацію, заявивши, що мільярдер, якого не обирали, а лише призначили на посаду, отримав надто велику владу над федеральним урядом.

У понеділок Трамп, який, за словами чиновників, доручив Маску займатися реформуванням USAID, захистив його, але зазначив, що його радник має певні обмеження.

"Ілон не може робити і не буде робити нічого без нашого схвалення, і ми дамо йому схвалення, якщо це буде доречно; якщо це не буде доречно, ми не будемо. Але він звітує", — сказав Трамп журналістам.

Маск продовжує керувати Tesla, яка виробляє електромобілі, та аерокосмічною компанією SpaceX.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск заявив, що працює над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Водночас мільярдер звинуватив USAID у причетності до фінансування розробки COVID-19 та поширення пропаганди в медіа та заблокував акаунт агенції в "X".