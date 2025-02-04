Трамп назначил Маска спецгосслужащим — что известно

Президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS

Илон Маск получил статус "специального государственного служащего". Это позволяет ему работать на федеральное правительство, но в то же время освобождает от обязанности раскрывать финансовую информацию и возможные конфликты интересов, как это делают обычные госслужащие.

Об этом сообщает Reuters.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Маск имеет статус "специального государственного служащего". В то же время второй высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что Маск не получает государственную зарплату и действует в соответствии с законом.

Специальных государственных служащих назначают не более чем на 130 дней, но Трамп не уточнил, сколько времени Маск будет находиться на этой должности.

Маск, который ранее обещал масштабное сокращение штата сотрудников, в последнее время оказался в центре внимания из-за доступа его команды к государственным системам. Это вызвало беспокойство среди чиновников и вызвало путаницу в некоторых агентствах.

Как сообщает Reuters, команда Маска, которой поручено управлять кадровым агентством правительства США, заблокировала госслужащим доступ к системам с персональными данными миллионов федеральных работников.

Демократы осудили ситуацию, заявив, что миллиардер, которого не избирали, а только назначили на должность, получил слишком большую власть над федеральным правительством.

В понедельник Трамп, который, по словам чиновников, поручил Маску заниматься реформированием USAID, защитил его, но отметил, что его советник имеет определенные ограничения.

"Илон не может делать и не будет делать ничего без нашего одобрения, и мы дадим ему одобрение, если это будет уместно; если это не будет уместно, мы не будем. Но он отчитывается", — сказал Трамп журналистам.

Маск продолжает руководить Tesla, которая производит электромобили, и аэрокосмической компанией SpaceX.

Напомним, недавно Илон Маск заявил, что работает над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID).

В то же время миллиардер обвинил USAID в причастности к финансированию разработки COVID-19 и распространения пропаганды в медиа и заблокировал аккаунт агентства в X.