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Маск опубликовал компрометирующее видео с Байденом

8 февраля 2025 14:16
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Илон Маск опубликовал компрометирующее видео с Джо Байденом
Илон Маск. Фото: Reuters
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Предприниматель и миллиардер, а теперь и специальный государственный служащий Илон Маск опубликовал архивное видео с бывшим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, в котором тот рассказывает о требовании уволить Генерального прокурора Украины. Альтернативой такого решения могла быть потеря одного миллиарда долларов грантовой помощи из фонда USAID.

Об этом сообщает Telegram-канал "Elon Musk на украинском" в субботу, 8 февраля.

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Архивное видео с Байденом

Стоит вспомнить, что на момент, когда снималось это видео, Байден был вице-президентом США. Он критиковал Украину за недостаточную, по его мнению, борьбу с коррупцией и рассказывал, как находясь в Киеве, добился увольнения в течение нескольких часов генерального прокурора Украины. Скорее всего, речь шла о Викторе Шокине.

"Я сказал, что вы не получите миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот с***н сын был уволен", — заявил Байден.

Байден посетил Украину в должности вице-президента США в общей сложности шесть раз. Но в течение 2016 года (увольнение Шокина произошло весной того года) Байден в Украине не бывал. Виктор Шокин подал заявление об отставке 16 февраля 2016 года.

Верховная Рада Украины поддержала представление президента об увольнении Шокина 29 марта 2016 года. На следующий день Петр Порошенко отправился с визитом в США, где встретился с Байденом. Последний заявил, что Украина получит третий транш кредитных гарантий США на сумму в один миллиард долларов "после формирования нового правительства".

Впоследствии Байден и Порошенко договорились, что "в ближайшее время будет заключено соглашение о выделении третьего транша кредитных гарантий в размере одного миллиарда долларов США".

Деятельность Хантера Байдена

Дело в том, что весной 2014 года, когда Джо Байден был вице-президентом США, его сын Хантер вошел в наблюдательный совет одной из крупнейших в Украине частной газодобывающей компании Burisma. Ее основатель и президент — бывший министр экологии Николай Злочевский. Burisma фигурировала в нескольких уголовных делах, которыми занималась прокуратура Украины.

Дональд Трамп, который тогда отбывал первую каденцию своего президентства, просил украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена вскоре после того, как Владимир Зеленский выиграл выборы. Об этом стало известно, когда Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов 25 июля 2019 года.

Когда узнали об этой просьбе Трампа, которую тот считал "невинной", демократы в Палате представителей США объявили ему импичмент. Впрочем, это дело не продвинулось вперед, поскольку в Сенате большинство держали республиканцы.

По данным New York Times, в некоторые месяцы Хантер Байден получал по 50 тысяч долларов в месяц. А работал в компании он с 2014 до 2019 года.

Пост про Байдена
Ситуация вокруг отставки генпрокурора Украины. Фото: скриншот
Ілон Маск опублікував пост
Переговоры Байдена и Порошенко. Фото: скриншот
Гантер Байден
Дело Хантера Байдена. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Маск появился на обложке нового номера журнала TIME. Там его изобразили в президентском кресле Дональда Трампа. Также бизнесмен обнародовал фото в кепке с именем Трампа в его президентском кабинете.

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