Маск висмыяв заголовок про виклики українським ЗМІ після закриття USAID

Ілон Маск. Фото: Vector

Підприємець, мільярдер та спеціальний держслужбовець Ілон Маск висміяв заголовок про виклики для українських засобів масової інформації після зупинки USAID. Він зазначив, що так чи інакше Сполучені Штати фінансували медіа по всьому світу.

Про це повідомляє Telegram-канал "Elon Musk українською" у неділю, 9 лютого.

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Ілон Маск висміяв заголовок про українські ЗМІ

Мільярдер відреагував на допис у мережі, де йшлося про вплив американського агентства на медіа. В матеріалі зазначалося, що згортання USAID зашкодить незалежним ЗМІ в Україні.

"Незалежні ЗМІ? Це смішно!", — написав Маск.

Згодом один із користувачів поцікавився: "Тобто США просто фінансували всі медіа по всьому світу і транслювали все, що хотіли?"

"В принципі, так", — відповів Маск.

Варто нагадати, що раніше WikiLeaks повідомляли, що USAID фінансувало 9 з 10 українських медіа, а загалом підтримувало 6200 журналістів із 707 ЗМІ та 279 неурядових організацій, пов’язаних із медіа.

Реакція Ілона Маска на заголовок про українські ЗМІ. Фото: скриншот

Раніше Маск опублікував компрометуюче відео з колишнім президентом США Джо Байденом. Також ми писали, що Маск з'явився на обкладинці нового номера журналу TIME. Там його зобразили в президентському кріслі Дональда Трампа.