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Маск высмеял заголовок об угрозе независимым СМИ в Украине

9 февраля 2025 12:18
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Маск высмеял заголовок о вызовах украинским СМИ после закрытия USAID
Илон Маск. Фото: Vector
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Предприниматель, миллиардер и специальный госслужащий Илон Маск высмеял заголовок о вызовах для украинских средств массовой информации после остановки USAID. Он отметил, что так или иначе Соединенные Штаты финансировали медиа по всему миру.

Об этом сообщает Telegram-канал "Elon Musk українською" в воскресенье, 9 февраля.

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Миллиардер отреагировал на сообщение в сети, где говорилось о влиянии американского агентства на медиа. В материале отмечалось, что сворачивание USAID повредит независимым СМИ в Украине.

"Независимые СМИ? Это смешно!", — написал Маск.

Впоследствии один из пользователей поинтересовался: "То есть США просто финансировали все медиа по всему миру и транслировали все, что хотели?"

"В принципе, да", — ответил Маск.

Стоит напомнить, что ранее WikiLeaks сообщали, что USAID финансировало 9 из 10 украинских медиа, а в целом поддерживало 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 неправительственных организаций, связанных с медиа.

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Реакция Илона Маска на заголовок об украинских СМИ. Фото: скриншот

Ранее Маск опубликовал компрометирующее видео с бывшим президентом США Джо Байденом. Также мы писали, что Маск появился на обложке нового номера журнала TIME. Там его изобразили в президентском кресле Дональда Трампа.

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