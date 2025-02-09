Маск высмеял заголовок о вызовах украинским СМИ после закрытия USAID

Илон Маск. Фото: Vector

Предприниматель, миллиардер и специальный госслужащий Илон Маск высмеял заголовок о вызовах для украинских средств массовой информации после остановки USAID. Он отметил, что так или иначе Соединенные Штаты финансировали медиа по всему миру.

Об этом сообщает Telegram-канал "Elon Musk українською" в воскресенье, 9 февраля.

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Илон Маск высмеял заголовок об украинских СМИ

Миллиардер отреагировал на сообщение в сети, где говорилось о влиянии американского агентства на медиа. В материале отмечалось, что сворачивание USAID повредит независимым СМИ в Украине.

"Независимые СМИ? Это смешно!", — написал Маск.

Впоследствии один из пользователей поинтересовался: "То есть США просто финансировали все медиа по всему миру и транслировали все, что хотели?"

"В принципе, да", — ответил Маск.

Стоит напомнить, что ранее WikiLeaks сообщали, что USAID финансировало 9 из 10 украинских медиа, а в целом поддерживало 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 неправительственных организаций, связанных с медиа.

Реакция Илона Маска на заголовок об украинских СМИ. Фото: скриншот

Ранее Маск опубликовал компрометирующее видео с бывшим президентом США Джо Байденом. Также мы писали, что Маск появился на обложке нового номера журнала TIME. Там его изобразили в президентском кресле Дональда Трампа.