Ілон Макс за дорученням Дональда Трампа перевірятиме Міносвіти та Пентангон

Ілон Маск із Дональдом Трампом. Фото: usatoday.com

Дональд Трамп планує викрити факти зловживань і розтрати бюджетних коштів у Міністерстві освіти та Пентагоні. Проведення такої президент США хоче доручити мільярдеру Ілону Маску.

Про це в неділю, 9 лютого, повідомив Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Плани Трампа щодо перевірок Міносвіти та Пентагону

На думку президента США, під час ревізії бізнесмен зможе виявити сотні мільярдів доларів, які недоцільно витратили з бюджету.

"'Скажу йому скоро (може, за добу), перевірити Міносвіти... Потім візьмуся за військових. Перевіримо армію. Знайдемо мільярди, сотні мільярдів шахрайства та зловживань", — зазначив Трамп.

Нагадаємо,радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц заявив, що за гарантії безпеки для України має відповідати Європа. Шляхи завершення російсько-української війни США планують обговорити із союзниками вже цього тижня.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп розкритикував Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). За його словами, ця організація витрачала кошти на "жахливі речі" та допускала корупційні схеми.