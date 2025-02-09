Илон Макс по поручению Дональда Трампа будет проверять Минобразования и Пентангон

Илон Маск с Дональдом Трампом. Фото: usatoday.com

Дональд Трамп планирует разоблачить факты злоупотреблений и растраты бюджетных средств в Министерстве образования и Пентагоне. Проведение такой проверки президент США хочет поручить миллиардеру Илону Маску.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщил Telegram-канал "Donald Trump українською".

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По мнению президента США, во время ревизии бизнесмен сможет обнаружить сотни миллиардов долларов, которые нецелесообразно потратили из бюджета.

"'Скажу ему скоро (может, через сутки), проверить Минобразования... Потом возьмусь за военных. Проверим армию. Найдем миллиарды, сотни миллиардов мошенничества и злоупотреблений", — отметил Трамп.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майкл Волтц заявил, что за гарантии безопасности для Украины должна отвечать Европа. Пути завершения российско-украинской войны США планируют обсудить с союзниками уже на этой неделе.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп раскритиковал Агентство США по международному развитию(USAID). По его словам, эта организация тратила средства на "ужасные вещи" и допускала коррупционные схемы.