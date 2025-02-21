Выборы в Украине — нардеп объяснил, почему это опасно

Народный депутат Михаил Цимбалюк. Фото: UNN

Украинские военнослужащие не только имеют право проголосовать на выборах, но и могут быть избранными. Поэтому когда говорят о необходимости выборов, речь идет, в первую очередь, о желании ослабить армию, что крайне опасно во время войны.

Об этом сообщил нардеп Михаил Цимбалюк в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 февраля.

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Почему опасно проводить выборы во время войны

По словам нардепа, сначала нужно завершить военное положение и победить в войне, а потом — голосовать. Сейчас проводить выборы опасно по ряду причин, в частности, понятно, что проголосовать не смогут люди на временно оккупированных территориях. Кроме того, военные имеют право не только голосовать, но и быть избранными.

"Представьте себе, что все или определенная часть комбригов захотят стать кандидатами. И они пойдут, они имеют право на это. Они покинут поле боя. Что тогда нам нужно провести согласно закону? Демобилизацию. Представьте себе, мы ослабили ВСУ на линии разграничения. Что сделает Путин? То, что они делали с 2014 года во время Минских соглашений", — подчеркнул нардеп.

Напомним, Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому провести выборы, чтобы опровергнуть слова Дональда Трампа о якобы "4% рейтинга". Однако проведение выборов во время войны невозможно в соответствии с Конституцией Украины.

Вместе с тем, народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что в ближайшее время Украина и РФ заключат мирный договор. После этого украинцев ждут президентские, парламентские и местные выборы.