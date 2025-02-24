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Рада провалила постанову про підтримку демократії в Україні

24 лютого 2025 13:34
Аркадій Пастула - Редактор
Верховна Рада не підтримала постанову про демократію в умовах війни
Нардепи у ВРУ. Фото: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

Верховна Рада України у понеділок, 24 лютого, провалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах повномасштабної агресії Росії.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

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Постанова підкреслювала важливість дотримання принципу безперервності влади, зокрема в умовах воєнного стану.

У ній йшлося, що Президент Володимир Зеленський має залишатися на своїй посаді до моменту вступу на неї новообраного лідера.

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що вступ України в Європейський Союз має відбутись якомога швидше.

Також Стефанчук прокоментував проведення виборів під час війни, наголосивши, що Україні зараз більше потрібні патрони, а не бюлетені.

Верховна Рада війна Україна нардепи політики
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