Верховна Рада не підтримала постанову про демократію в умовах війни

Рада провалила постанову про підтримку демократії в Україні
Верховна Рада України у понеділок, 24 лютого, провалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах повномасштабної агресії Росії.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Постанова про підтримку демократії
Постанова підкреслювала важливість дотримання принципу безперервності влади, зокрема в умовах воєнного стану.
У ній йшлося, що Президент Володимир Зеленський має залишатися на своїй посаді до моменту вступу на неї новообраного лідера.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що вступ України в Європейський Союз має відбутись якомога швидше.
Також Стефанчук прокоментував проведення виборів під час війни, наголосивши, що Україні зараз більше потрібні патрони, а не бюлетені.
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