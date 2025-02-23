Вступ України в ЄС — на якому етапі зараз євроінтеграція

Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна вже почала роботу в межах підготовки до кластерів. Вступ України в Європейський Союз має відбутись якомога швидше.

Про це заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час форуму "Україна. Рік 2025" в неділю, 23 лютого.

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Як зазначив Стефанчук, Україна хоче, аби перспектива європейської інтеграції стала якомога швидше осяжною. За словами представника ВР, зараз для цього докладають максимум зусиль.

"Ми цього року прийняли величезну кількість законодавчих актів, і результатом такої активної діяльності ВР стало насамперед те, що Україна мала можливість відкрити перемовини, Україна почала свою роботу вже в межах підготовки до кластерів", — сказав Стефанчук.

Нагадаємо, також на форумі виступив очільник МЗС Андрій Сибіга. Він заявив, що Україна працює над тим, аби завершити війну вже цього року.

На форум "Україна. Рік 2025" також прибули голова СБУ Василь Малюк та заступник голови ОПУ Михайло Подоляк. Присутній на заході й очільник ГУР МО Кирило Буданов.