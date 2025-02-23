Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Вступление в ЕС — Стефанчук заявил о подготовке к кластерам arrow

Вступление в ЕС — Стефанчук заявил о подготовке к кластерам

23 февраля 2025 14:34
Ольга Антоновская - редактор
Вступление Украины в ЕС — на каком этапе сейчас евроинтеграция
Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ольга Антоновская - редактор

Украина уже начала работу в рамках подготовки к кластерам. Вступление Украины в Европейский Союз должно состояться как можно скорее.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

Читайте также:

Вступление Украины в ЕС

Как отметил Стефанчук, Украина хочет, чтобы перспектива европейской интеграции стала как можно скорее обозримой. По словам представителя ВР, сейчас для этого прилагают максимум усилий.

"Мы в этом году приняли огромное количество законодательных актов, и результатом такой активной деятельности ВР стало прежде всего то, что Украина имела возможность открыть переговоры, Украина начала свою работу уже в рамках подготовки к кластерам", — сказал Стефанчук.

Напомним, также на форуме выступил глава МИД Андрей Сибига. Он заявил, что Украина работает над тем, чтобы завершить войну уже в этом году.

На форум "Украина. Год 2025" также прибыли председатель СБУ Василий Малюк и заместитель председателя ОПУ Михаил Подоляк. Присутствовал на мероприятии и глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Верховная Рада Руслан Стефанчук Европейский союз война в Украине 3 года войны
Реклама
Реклама
Реклама