Вступление Украины в ЕС — на каком этапе сейчас евроинтеграция

Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина уже начала работу в рамках подготовки к кластерам. Вступление Украины в Европейский Союз должно состояться как можно скорее.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Как отметил Стефанчук, Украина хочет, чтобы перспектива европейской интеграции стала как можно скорее обозримой. По словам представителя ВР, сейчас для этого прилагают максимум усилий.

"Мы в этом году приняли огромное количество законодательных актов, и результатом такой активной деятельности ВР стало прежде всего то, что Украина имела возможность открыть переговоры, Украина начала свою работу уже в рамках подготовки к кластерам", — сказал Стефанчук.

Напомним, также на форуме выступил глава МИД Андрей Сибига. Он заявил, что Украина работает над тем, чтобы завершить войну уже в этом году.

На форум "Украина. Год 2025" также прибыли председатель СБУ Василий Малюк и заместитель председателя ОПУ Михаил Подоляк. Присутствовал на мероприятии и глава ГУР МО Кирилл Буданов.