Міністри оборони країн ЄС обговорять війну в Україні 24 лютого 2025 року

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

У понеділок, 24 лютого, буде третя річниця повномасштабної війни Росії проти України. Цього дня міністри оборони країн ЄС проведуть екстрену нараду щодо нашої країни, а паралельно цього дня в Києві буде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами джерел Bloomberg, у відеоконференції візьмуть участь близько десятка колег із таких країн, як Велика Британія, Німеччина, Італія та Польща, а також представники Європейського Союзу і НАТО.

"Зустріч міністрів оборони співпаде з поїздкою до Києва — через три роки після вторгнення Росії в Україну — кількох європейських лідерів, серед яких буде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Міністри закордонних справ ЄС також зустрінуться в Брюсселі в понеділок", — пише Bloomberg.

Відомо, що європейські лідери поспішають розробити нові плани оборони з огляду на перспективу припинення військової та фінансової підтримки України з боку США, а також розпочаті Вашингтоном переговори про мир. Причому ці переговори є перспективою, яка без участі Європи та Києва вплине на архітектуру безпеки на континенті на довгі роки вперед.

Нагадаємо, днями західні чиновники представили план розгортання миротворчої місії в Україні. Згідно з проектом, близько 30 тисяч військовослужбовців із країн ЄС можуть бути розміщені в стратегічно важливих містах, морських портах і на об'єктах критичної інфраструктури. Однак східні території під цей план не підпадають.

Також ми писали, що президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що стосовно питань шляху України до ЄС і НАТО не повинно бути жодних дискусій.