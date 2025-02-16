Украина должна стать членом НАТО и ЕС — заявление Стубба

Александр Стубб. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал путь Украины в НАТО и Европейский Союз. По его словам, по этим вопросам не должно быть никаких дискуссий.

Об этом Александр Стубб сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 16 февраля.

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Вступление Украины в НАТО и ЕС

"Есть две красные линии, за которыми не может быть никакой дискуссии — это членство Украины в ЕС и НАТО", — подчеркнул Стубб.

По его словам, сейчас Украина уже ведет переговоры о членстве в ЕС. Президент Финляндии подчеркнул, что в будущем страна станет частью НАТО.

Стубб добавил, что Украина должна быть суверенным европейским государством с гарантированной безопасностью и членством в Альянсе.

Напомним, Стубб выступил за перевооружение Украины и применение максимально возможного давления на Россию.

Также украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, что произойдет с НАТО, если не остановить российских оккупантов.