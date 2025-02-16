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Фінський лідер висловився про вступ України в НАТО та ЄС

16 лютого 2025 19:00
Аркадій Пастула - Редактор
Україна повинна стати членом НАТО та ЄС — заява Стубба
Александр Стубб. Фото: REUTERS/Yves Herman
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував шлях України до НАТО та Європейського Союзу. За його словами, щодо цих питань не повинно бути жодних дискусій.

Про це Александр Стубб сказав на Мюнхенській безпековій конференції у неділю, 16 лютого.

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"Є дві червоні лінії, за якими не може бути жодної дискусії, — це членство України в ЄС і НАТО", — наголосив Стубб.

За його словами, наразі Україна вже веде переговори про членство в ЄС. Президент Фінляндії наголосив, що в майбутньому країна стане частиною НАТО.

Стубб додав, що Україна повинна бути суверенною європейською державою з гарантованою безпекою і членством в Альянсі.

Нагадаємо, Стубб виступив за переозброєння України та застосування максимально можливого тиску на Росію. 

Також український лідер Володимир Зеленський пояснив, що відбудеться з НАТО, якщо не зупинити російських окупантів.

Європейський союз НАТО переговори Фінляндія Мюнхенська безпекова конференція 2025
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