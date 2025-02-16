Україна повинна стати членом НАТО та ЄС — заява Стубба

Александр Стубб. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував шлях України до НАТО та Європейського Союзу. За його словами, щодо цих питань не повинно бути жодних дискусій.

Про це Александр Стубб сказав на Мюнхенській безпековій конференції у неділю, 16 лютого.

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"Є дві червоні лінії, за якими не може бути жодної дискусії, — це членство України в ЄС і НАТО", — наголосив Стубб.

За його словами, наразі Україна вже веде переговори про членство в ЄС. Президент Фінляндії наголосив, що в майбутньому країна стане частиною НАТО.

Стубб додав, що Україна повинна бути суверенною європейською державою з гарантованою безпекою і членством в Альянсі.

Нагадаємо, Стубб виступив за переозброєння України та застосування максимально можливого тиску на Росію.

Також український лідер Володимир Зеленський пояснив, що відбудеться з НАТО, якщо не зупинити російських окупантів.