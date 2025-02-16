Стубб назвав три етапи завершення війни в Україні — деталі

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав до переозброєння України та застосування максимального тиску на Росію. Він назвав три етапи закінчення війни.

Про це Александр Стубб сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції у неділю, 16 лютого, передає APNews.

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Стубб виокремив три етапи:

попередні переговори;

припинення вогню;

довгострокові мирні переговори.

"Перша фаза — це передпереговори, і це момент, коли нам потрібно переозброїти Україну і максимально тиснути на Росію, тобто санкції, тобто заморожені активи, щоб Україна почала ці переговори з позиції сили", — зазначив він.

За його словами, українці повинні взяти на себе керівну роль, а європейці — підтримати. Стубб наголосив, що США також мають допомагати.

"Не недооцінюйте Трампа як учасника переговорів, я щиро вірю, що Путін спантеличений і боїться того, що звідти може виникнути", — сказав він

Другий етап передбачає підписання угоди про припинення вогню, встановлення кордону та організацію міжнародного моніторингу. Також має відбутися обмін полоненими та повернення дітей.

Третій етап — забезпечення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 16 лютого міністр фінансів Норвегії та колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що зараз настав найкращий час для посилення тиску на Росію.

Також 15 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочала співпрацю з командою лідера США Дональда Трампа.