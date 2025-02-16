Стубб назвал три этапа завершения войны в Украине — детали

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Финляндии Александр Стубб призвал к перевооружению Украины и применению максимального давления на Россию. Он назвал три этапа окончания войны.

Об этом Александр Стубб сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 16 февраля, передает APNews.

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Стубб выделил три этапа:

предварительные переговоры;

прекращение огня;

долгосрочные мирные переговоры.

"Первая фаза — это предпереговоры, и это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и максимально давить на Россию, то есть санкции, то есть замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы", — отметил он.

По его словам, украинцы должны взять на себя руководящую роль, а европейцы — поддержать. Стубб подчеркнул, что США также должны помогать.

"Не недооценивайте Трампа как участника переговоров, я искренне верю, что Путин озадачен и боится того, что из этого может возникнуть", — сказал он.

Второй этап предусматривает подписание соглашения о прекращении огня, установление границы и организацию международного мониторинга. Также должен состояться обмен пленными и возвращение детей.

Третий этап — обеспечение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 16 февраля министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас настало лучшее время для усиления давления на Россию.

Также 15 февраля Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала сотрудничество с командой лидера США Дональда Трампа.