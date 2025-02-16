Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE

У припущеннях щодо ймовірних результатів переговорів варто бути обережними. Ситуація на полі бою має важливе значення та може все змінити.

Про це міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки в неділю, 16 лютого.

Читайте також:

Столтенберг висловився про переговори між Україною та РФ

Міністр фінансів Норвегії заявив, що Україна повинна ставати сильнішою у воєнному плані. В такому випадку, вона матиме кращі умови на перемовинах. Він також додав, що варто бути обережними у припущеннях щодо можливих результатів переговорів, адже має значення ситуація на полі бою.

"Важливо, щоб Україна вижила як незалежна демократична держава, щоб вона могла ухвалювати власні рішення. Ймовірність цього зростає, чим сильнішою вона є у військовому плані", — сказав Столтенберг.

Посадовець також додав, що Євросоюз справді важливий, але це не єдина платформа для координації дій у Європі. Він навів у приклад Велику Британію, Туреччину, Норвегію, які не входять в ЄС, але є членами НАТО.

Нагадаємо, міністр фінансів Норвегії також зазначив, що між ЄС та США дійсно є розбіжності й незгоди. За словами Столтенберга важливо не посилювати це, а налагоджувати співпрацю.

Колишній генсек НАТО також сказав про те, що наразі найкращий момент, аби посилити тиск на Росію. Столтенберг заявив, що росіяни не змогли досягти своїх військових цілей.