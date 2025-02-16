В высказываниях о переговорах стоит быть осторожными — Столтенберг

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE

В предположениях относительно вероятных результатов переговоров стоит быть осторожными. Ситуация на поле боя имеет важное значение и может все изменить.

Об этом министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 16 февраля.

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Министр финансов Норвегии заявил, что Украина должна становиться сильнее в военном плане. В таком случае, она будет иметь лучшие условия на переговорах. Он также добавил, что следует быть осторожными в предположениях относительно возможных результатов переговоров, ведь имеет значение ситуация на поле боя.

"Важно, чтобы Украина выжила как независимое демократическое государство, чтобы она могла принимать собственные решения. Вероятность этого возрастает, чем сильнее она в военном плане", — сказал Столтенберг.

Чиновник также добавил, что Евросоюз действительно важен, но это не единственная платформа для координации действий в Европе. Он привел в пример Великобританию, Турцию, Норвегию, которые не входят в ЕС, но являются членами НАТО.

Напомним, министр финансов Норвегии также отметил, что между ЕС и США действительно есть разногласия и несогласия. По словам Столтенберга, важно не усиливать это, а налаживать сотрудничество.

Бывший генсек НАТО также сказал о том, что сейчас лучший момент, чтобы усилить давление на Россию. Столтенберг заявил, что россияне не смогли достичь своих военных целей.