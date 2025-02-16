Столтенберг прокоментував можливі розбіжності ЄС та США

Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг. Фото: Новини.LIVE

Міністр фінансів Норвегії та колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливу прірву між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. На його думку, спостерігаються деякі незгоди та розбіжності.

Про це Столтенберг сказав на полях Мюнхенської конференції у неділю, 16 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Журналіст запитав, чи вважає Столтенберг, що між Європою та США виникла перерва та як сторонам почати діяти разом.

"Ми спостерігали значні розбіжності та незгоди. Такі зустрічі важливі, бо краще обговорювати різні погляди в одній кімнаті. Наша мета — зосередитись на можливих діях, не створювати самоздійснювані пророцтва і не посилювати розбіжності", — сказав він.

На думку Столтенберга, інше, що може зробити Європа — це збільшити інвестиції в оборону. За його словами, це добре для утримання американців, але якщо вони зменшать підтримку країн ЄС — то інвестування у власну оборону буде ще важливішим.

"Думаю, варто зважити на різні сигнали. Тому слід почекати і подивитись, що станеться, перш ніж робити поспішні висновки", — додав міністр фінансів Норвегії.

Нагадаємо, 14 лютого на Мюнхенську безпекову конференцію прибув Президент України Володимир Зеленський.

Він закликав Європу створити власні збройні сили та подякував країнам за допомогу.