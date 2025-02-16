США запропонували Білорусі угоду для послаблення впливу РФ, — NYT

Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента РБ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запропонувала угоду самопроголошеному лідеру Білорусі Олександру Лукашенку. США просять звільнити політичних в'язнів на заміну скасуванню частини санкцій.

Про це пише The New York Times.

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У матеріалі йдеться, що заступник помічника держсекретаря США Крістофер В. Сміт провів зустріч з Лукашенком і головою КДБ у Білорусі. Це стало першою за останні п'ять років розмовою білоруського самопроголошеного президента з американським чиновником.

Зустріч відбулася наступного дня після розмови Трампа та російського президента Володимира Путіна. Після переговорів представники США поїхали до кордону з Литви, де було звільнено трьох політв'язнів — американця та двох білорусів.

Видання пише, що під час виступу перед посольством США Сміт "привітав успішне завершення спецоперації". Він назвав звільнення в'язнів "величезною перемогою і відповіддю на програму президента Трампа "Мир через силу".

Умови та мета угоди

Водночас американський чиновник вважає, що це може бути підготовкою до "великої угоди" між США та Білоруссю, серед умов якої є звільнення "безлічі політв'язнів". У відповідь на це США має зняти частину з санкцій, зокрема, проти білоруських банків та експорту калійних добрив.

Також іншою метою угоди може стати ​​угоди надання Лукашенку "перепочинку поза орбітою Росії". Як уточнило The New York Times, переговори з союзниками США щодо послаблення санкцій Сміт розпочав ще у 2024 році.

На думку колишнього голови служби зовнішньої розвідки Польщі Петра Кравчика, який працював з адміністрацією США під час першої каденції Трампа, угода США та Білорусі дасть американцям додаткові важелі впливу на Росію.

Раніше спецпредставник Трампа питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Білорусь вже є "пішаком" Путіна.

А видання Politico писало, що Латвія планує заборонити туристичні поїздки до Росії та Білорусі.