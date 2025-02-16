США предложили Беларуси сделку для ослабления влияния РФ, — NYT

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента РБ

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа предложила сделку самопровозглашенному лидеру Беларуси Александру Лукашенко. США просят освободить политических заключенных в обмен на отмену части санкций.

Об этом пишет The New York Times.

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Предложение для Беларуси от США

В материале говорится, что заместитель помощника госсекретаря США Кристофер В. Смит провел встречу с Лукашенко и председателем КГБ в Беларуси. Это стало первым за последние пять лет разговором белорусского самопровозглашенного президента с американским чиновником.

Встреча состоялась на следующий день после разговора Трампа и российского президента Владимира Путина. После переговоров представители США поехали к границе с Литвой, где были освобождены три политзаключенных — американец и двое белорусов.

Издание пишет, что во время выступления перед посольством США Смит "поздравил успешное завершение спецоперации". Он назвал освобождение заключенных "огромной победой и ответом на программу президента Трампа "Мир через силу".

Условия и цель сделки

В то же время американский чиновник считает, что это может быть подготовкой к "большой сделке" между США и Беларусью, среди условий которой является освобождение "множества политзаключенных". В ответ на это США должны снять часть из санкций, в частности, против белорусских банков и экспорта калийных удобрений.

Также другой целью соглашения может стать соглашения предоставления Лукашенко "передышки вне орбиты России". Как уточнило The New York Times, переговоры с союзниками США по ослаблению санкций Смит начал еще в 2024 году.

По мнению бывшего главы службы внешней разведки Польши Петра Кравчика, который работал с администрацией США во время первой каденции Трампа, соглашение США и Беларуси даст американцам дополнительные рычаги влияния на Россию.

Ранее спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Беларусь уже является "пешкой" Путина.

А издание Politico писало, что Латвия планирует запретить туристические поездки в Россию и Беларусь.