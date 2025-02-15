Келлог різко висловився про Білорусь — що сказав

Кіт Келлог. Фото: Republican National Convention/Handout via REUTERS

Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог висловився щодо Білорусі. За його словами, країна вже є "пішаком" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Кіт Келлог сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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"Білорусь вже є пішаком Путіна. Ми бачимо, що у Білорусі є певний опір", — зазначив спецпредставник Трампа.

За його словами, Білорусь не є сильним партнером Росії, але все ж є.

Нагадаємо, Келлог висловив свою оцінку санкцій проти Росії, підкресливши необхідність введення таких обмежень, які серйозно впливають на економіку.

Також Келлог озвучив, на які поступки має піти російський диктатор Володимир Путін.