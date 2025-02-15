Келлог різко висловився про Білорусь — що сказав

Білорусь вже є пішаком Путіна — заява Келлога
Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог висловився щодо Білорусі. За його словами, країна вже є "пішаком" російського диктатора Володимира Путіна.
Про це Кіт Келлог сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.
Келлог про Білорусь
"Білорусь вже є пішаком Путіна. Ми бачимо, що у Білорусі є певний опір", — зазначив спецпредставник Трампа.
За його словами, Білорусь не є сильним партнером Росії, але все ж є.
Нагадаємо, Келлог висловив свою оцінку санкцій проти Росії, підкресливши необхідність введення таких обмежень, які серйозно впливають на економіку.
Також Келлог озвучив, на які поступки має піти російський диктатор Володимир Путін.
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