Келлог оцінив ефективність санкцій проти Росії та зробив заяву

Санкції проти Росії — Келлог сказав про необхідність посилення
Спеціальний представник Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог оцінив санкції проти РФ. За його словами, треба обмеження, які "б'ють" по економіці.
Про це Кіт Келлог сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.
Санкції проти Росії
Келлог зазначив, якщо зараз оцінювати санкції проти Росії, то вона на рівні шість із десяти, а реалізація — три з десяти.
"Треба такі санкції, які б'ють по економіці. Ми таке робили у минулому з Іраном, ми накладали санкції, які дуже сильно цю країну зламали", — додав спецпредставник Трампа.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що Володимир Путін не зацікавлений у переговорах для припинення війни, а хоче домогтися капітуляції України.
Також український лідер Володимир Зеленський наголосив, що влада активно працює над тим, щоб Росія понесла кримінальну відповідальність за свої дії.
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