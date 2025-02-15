Келлог оцінив ефективність санкцій проти Росії та зробив заяву

Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Leah Millis

Спеціальний представник Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог оцінив санкції проти РФ. За його словами, треба обмеження, які "б'ють" по економіці.

Про це Кіт Келлог сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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Санкції проти Росії

Келлог зазначив, якщо зараз оцінювати санкції проти Росії, то вона на рівні шість із десяти, а реалізація — три з десяти.

"Треба такі санкції, які б'ють по економіці. Ми таке робили у минулому з Іраном, ми накладали санкції, які дуже сильно цю країну зламали", — додав спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що Володимир Путін не зацікавлений у переговорах для припинення війни, а хоче домогтися капітуляції України.

Також український лідер Володимир Зеленський наголосив, що влада активно працює над тим, щоб Росія понесла кримінальну відповідальність за свої дії.