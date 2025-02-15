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Чи відповідатиме РФ за війну — Зеленський відповів неоднозначно

15 лютого 2025 18:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зеленський сказав, чи відповідатиме РФ за війну
термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Українська влада працює над тим, щоб Росія понесла кримінальну відповідальність за свої дії. Проте наразі це не коментується.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого, повідомляють Новини.LIVE.

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Президент заявив, що поки не може розголошувати деталей, але запевнив, що Україна робитиме все можливе для притягнення Росії до кримінальної відповідальності.

"Не можу коментувати поки. Ми будемо робити все, аби притягнути РФ до кримінальної відповідальності", — сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський військові злочини війна в Україні Росія Мюнхенська безпекова конференція 2025
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