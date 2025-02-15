Зеленський сказав, чи відповідатиме РФ за війну

термінова новина

Українська влада працює над тим, щоб Росія понесла кримінальну відповідальність за свої дії. Проте наразі це не коментується.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Чи притягнуть РФ до відповідальності

Президент заявив, що поки не може розголошувати деталей, але запевнив, що Україна робитиме все можливе для притягнення Росії до кримінальної відповідальності.

"Не можу коментувати поки. Ми будемо робити все, аби притягнути РФ до кримінальної відповідальності", — сказав Зеленський.

Новина доповнюється...