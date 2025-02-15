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Будет ли отвечать РФ за войну — Зеленский ответил неоднозначно

15 февраля 2025 18:54
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Зеленский сказал, будет ли отвечать РФ за войну
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинская власть работает над тем, чтобы Россия понесла уголовную ответственность за свои действия. Однако пока это не комментируется.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, сообщают Новини.LIVE.

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Президент заявил, что пока не может разглашать деталей, но заверил, что Украина будет делать все возможное для привлечения России к уголовной ответственности.

"Не могу комментировать пока. Мы будем делать все, чтобы привлечь РФ к уголовной ответственности", — сказал Зеленский.

Ранее заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко в эфире Ранок.LIVE заявил, что вопрос ордера на арест Владимира Путина и создание трибунала над ним не должны обсуждаться во время мирных переговоров. По его мнению, это же касается и преступлений, совершенных государством-агрессором.

Также мы писали, что сейчас установили уже более 150 тысяч военных преступлений РФ в Украине.

Владимир Зеленский военные преступления война в Украине Россия Мюнхенская конференция по безопасности 2025
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