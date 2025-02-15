Зеленский сказал, будет ли отвечать РФ за войну

Будет ли отвечать РФ за войну — Зеленский ответил неоднозначно
Украинская власть работает над тем, чтобы Россия понесла уголовную ответственность за свои действия. Однако пока это не комментируется.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, сообщают Новини.LIVE.
Привлекут ли РФ к ответственности
Президент заявил, что пока не может разглашать деталей, но заверил, что Украина будет делать все возможное для привлечения России к уголовной ответственности.
"Не могу комментировать пока. Мы будем делать все, чтобы привлечь РФ к уголовной ответственности", — сказал Зеленский.
Ранее заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко в эфире Ранок.LIVE заявил, что вопрос ордера на арест Владимира Путина и создание трибунала над ним не должны обсуждаться во время мирных переговоров. По его мнению, это же касается и преступлений, совершенных государством-агрессором.
Также мы писали, что сейчас установили уже более 150 тысяч военных преступлений РФ в Украине.
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