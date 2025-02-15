Зеленский сказал, будет ли отвечать РФ за войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украинская власть работает над тем, чтобы Россия понесла уголовную ответственность за свои действия. Однако пока это не комментируется.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Привлекут ли РФ к ответственности

Президент заявил, что пока не может разглашать деталей, но заверил, что Украина будет делать все возможное для привлечения России к уголовной ответственности.

"Не могу комментировать пока. Мы будем делать все, чтобы привлечь РФ к уголовной ответственности", — сказал Зеленский.

Ранее заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко в эфире Ранок.LIVE заявил, что вопрос ордера на арест Владимира Путина и создание трибунала над ним не должны обсуждаться во время мирных переговоров. По его мнению, это же касается и преступлений, совершенных государством-агрессором.

Также мы писали, что сейчас установили уже более 150 тысяч военных преступлений РФ в Украине.