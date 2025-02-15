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У МЗС Британії заявили, що Путін хоче капітуляції України

15 лютого 2025 19:51
Аркадій Пастула - Редактор
Леммі наголосив, що Путін хоче капітуляції України
Девід Леммі. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче переговорів щодо завершення війни. Лідер країни-терористки прагне капітуляції України.

Про це Девід Леммі сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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"Не забуваймо, США та Британія три роки тому представили міжнародній спільноті завдяки нашій розвідці інформацію, що Путін скоро розпочне вторгнення. І я був за місяць в Києві до вторгнення", — розповів Леммі.

За його словами, Путін хоче не переговорів, а капітуляції України. Леммі наголосив, що цього допустити не можна.

Нагадаємо, 15 лютого Президент України Володимир Зеленський поділився з журналістами своїми висновками після двох днів на Мюнхенській конференції з безпеки.

Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що за столом переговорів щодо завершення війни будуть Україна, Росія та США.

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