Леммі наголосив, що Путін хоче капітуляції України

Девід Леммі. Фото: скриншот

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче переговорів щодо завершення війни. Лідер країни-терористки прагне капітуляції України.

Про це Девід Леммі сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

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Путін не хоче переговорів

"Не забуваймо, США та Британія три роки тому представили міжнародній спільноті завдяки нашій розвідці інформацію, що Путін скоро розпочне вторгнення. І я був за місяць в Києві до вторгнення", — розповів Леммі.

За його словами, Путін хоче не переговорів, а капітуляції України. Леммі наголосив, що цього допустити не можна.

Нагадаємо, 15 лютого Президент України Володимир Зеленський поділився з журналістами своїми висновками після двох днів на Мюнхенській конференції з безпеки.

Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що за столом переговорів щодо завершення війни будуть Україна, Росія та США.