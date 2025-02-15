Лэмми подчеркнул, что Путин хочет капитуляции Украины

Дэвид Лэмми. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет переговоров по завершению войны. Лидер страны-террористки стремится к капитуляции Украины.

Об этом Дэвид Лэмми сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

Читайте также:

Путин не хочет переговоров

"Давайте не забывать, США и Великобритания три года назад представили международному сообществу благодаря нашей разведке информацию, что Путин скоро начнет вторжение. И я был за месяц в Киеве до вторжения", — рассказал Лэмми.

По его словам, Путин хочет не переговоров, а капитуляции Украины. Лэмми подчеркнул, что этого допустить нельзя.

Напомним, 15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский поделился с журналистами своими выводами после двух дней на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что за столом переговоров по завершению войны будут Украина, Россия и США.