Келлог резко высказался о Беларуси — что сказал

Беларусь уже является пешкой Путина — заявление Келлога
15 февраля 2025 20:15
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Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог высказался относительно Беларуси. По его словам, страна уже является "пешкой" российского диктатора Владимира Путина.
Об этом Кит Келлог сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.
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