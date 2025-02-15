Келлог резко высказался о Беларуси — что сказал

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Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог высказался относительно Беларуси. По его словам, страна уже является "пешкой" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Кит Келлог сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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