ПАРЄ визнала Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі

Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Парламентська асамблея Ради Європи затвердила резолюцію щодо виборів у Білорусі. У ній вказано, що підстав визнавати легітимність Олександра Лукашенка президентом немає.

Про це йдеться у тексті резолюції "Нагальна потреба у проведенні вільних і чесних виборів у Білорусі", передає "Європейська правда" у четвер, 30 січня.

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Зазначається, що так звані "вибори", які проходили у Білорусі в січні 2025 року, не відповідають міжнародним вимогам. Як наголошують у резолюції, вони не були демократичними.

"Немає підстав для визнання легітимності Александра Лукашенка як президента", — йдеться у тексті документа.

За ухвалення резолюції проголосували усі 79 делегатів. ПАРЄ закликала країни вжити заходів для посилення санкцій проти режиму Лукашенка та його прибічників.

Крім того, заявили, що офіційна Білорусь має перестати переслідувати своїх громадян. Також ПАРЄ вимагає від Лукашенка негайно запровадити мораторій на смертну кару й остаточно її скасувати.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала спільну заяву країн ЄС щодо невизнання легітимності Лукашенка. Через це реакція Євросоюзу була обмежена окремою заявою Каї Каллас.

Олександр Лукашенко під час розмови з журналістами заявив, що Україна та Росія — середній і старший брати. Крім того, додав, що нібито тільки Білорусь під його керівництвом може гарантувати безпеку Україні.