У польскому МЗС здивувались, чи вмістяться в місцеві тюрми ті, хто не голосував за Лукашенка

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press

Після оголошення результатів підрахунку голосів на так званих "виборах" на посаду президента Білорусі, у МЗС Польщі жорстко пожартували над диктатором Лукашенком. Там запитались: куди подінуться ті, хто не голосував.

Відповідне саркастичне повідомлення у соцмережі X виклав голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

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Повідомлення про вибори в Білорусі від Радослава Сікорського. Фото: Скриншот

Чиновник стисло, але дотепно поцікавився: чому тільки 87,6% люблять свого "бацьку"? Невже всі інші зможуть поміститись у білоруських тюрмах?

Сам диктатор Білорусі відкинув всю свою скромність заявив, що не дуже й хотів йти на вибори, бо "30 років при владі — непристойно", але "люди попросили".

Коментуючи голосування, Кая Каллас, верховна представниця ЄС з питань зовнішніх справ і політики безпеки, заявила, що ці вибори — це "наруга над демократією", а Лукашенко "не має легітимності".

Водночас в українському МЗС заявили, що результат виборів у Білорусі "і так очевидний". Лукашенко й надалі залишиться при владі та співпрацюватиме з РФ.