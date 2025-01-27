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Кто не любит "бацьку" — в МИД Польши поиздевались над Лукашенко

27 января 2025 03:51
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В польском МИДе удивились, поместятся ли в местные тюрьмы те, кто не голосовал за Лукашенко
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

После объявления результатов подсчета голосов на так называемых "выборах" на пост президента Беларуси, в МИД Польши жестко пошутили над диктатором Лукашенко. Там спросили: куда денутся те, кто не голосовал.

Соответствующее саркастическое сообщение в соцсети X выложил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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Сообщение о выборах в Беларуси от Радослава Сикорского. Фото: Скриншот

Чиновник кратко, но остроумно поинтересовался: почему только 87,6% любят своего "бацьку"? Неужели все остальные смогут поместиться в белорусских тюрьмах?

Сам диктатор Беларуси отбросил всю свою скромность заявил, что не очень-то и хотел идти на выборы, потому что "30 лет у власти — неприлично", но "люди попросили".

Комментируя голосование, Кая Каллас, верховная представительница ЕС по вопросам внешних дел и политики безопасности, заявила, что эти выборы — это "надругательство над демократией", а Лукашенко "не имеет легитимности".

В то же время в украинском МИД заявили, что результат выборов в Беларуси "и так очевиден". Лукашенко и в дальнейшем останется у власти и будет сотрудничать с РФ.

Беларусь Польша Александр Лукашенко выборы голосование

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