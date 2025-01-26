Вибори в Білорусі — Кая Каллас різко висловилась про режим Лукашенка

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Верховна представниця ЄС з питань зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що президент Білорусі Олександр Лукашенко "не має легітимності". За її словами, ці вибори — це "наруга над демократією".

Про це Кая Каллас написала у своєму X (Twitter).

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"Лукашенко тримається при владі 30 років. Завтра він знову призначить себе на чергових фіктивних виборах", — йдеться у повідомленні Каллас.

Вона наголосила, що ці вибори — "відверта наруга над демократією", а Лукашенко не має легітимності.

Скриншот допису Каї Каллас

Нагадаємо, 26 січня у Білорусі розпочалися так звані "вибори" президента, однак Україна та ЄС не визнають результатів голосування.

Водночас в українському МЗС заявили, що результат виборів у Білорусі "і так очевидний". Лукашенко й надалі залишиться при владі та співпрацюватиме з РФ.