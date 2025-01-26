У Білорусі стартували президентські вибори - що відомо

Вибори в Білорусі. Фото: Белта

У Білорусі в неділю, 26 січня, розпочалися так звані президентські "вибори". Україна та Європейський Союз не визнають результатів голосування.

Про початок "виборів" повідомило видання Белта.

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Сьогодні 5325 виборчих дільниць розпочали свою роботу о 08:00 та зачиняться о 20:00. Окрім самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, існує ще чотири кандидати. Але вони є технічними, оскільки у Білорусі наразі не залишилося опозиційних сил.

Також протягом 21-25 січня у країні проходило дострокове голосування, участь в якому взяли 41,81% виборців.

За словами голови Центральної виборчої комісії Ігоря Карпенка, міжнародні спостерігачі "проводять моніторинг виборчого процесу в усіх регіонах" Білорусі. Водночас "присутні представники країн СНД і далекого зарубіжжя".

Нагадаємо, днями речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що С України заявили, що результати голосування в Білорусі й так заздалегідь відомі. Україна разом з іншими демократичними країнами не визнає їх результати.

Також стало відомо, що уряди західних країн критикують вибори у Білорусі, як недемократичні, а Європарламент готує резолюцію щодо ситуації.