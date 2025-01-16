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РФ хоче анексувати Білорусь та використати її громадян, — ISW

16 січня 2025 08:20
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ризик для США, НАТО і України — Росія де-факто анексувала Білорусь
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Кремль перебуває на завершальному етапі багаторічної спроби де-факто анексувати Білорусь, що значно посилить військовий і економічний потенціал Росії для досягнення її геополітичних цілей. Вже є загроза існуванню Білорусі як суверенної держави.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 16 січня.

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Анексія Білорусі

Дослідники вказують на те, що зусилля Москви щодо інтеграції Білорусі через механізми Союзної держави вже принесли суттєві результати, що вимагає від НАТО переосмислення наслідків такого посилення російського контролю. Білорусь стає не лише союзником, але й інструментом Кремля для реалізації глобальних амбіцій.

"Білорусь є не просто союзником Росії; Кремль перетворює Білорусь на стратегічний фактор, що сприяє спроможності Росії поширювати владу в усьому світі. Кремль використовуватиме свої останні, але глибоко вкорінені досягнення в Білорусі, щоб компенсувати витрати від тривалої війни Росії проти України, прискорити відновлення Росії після війни в Україні та допомогти Росії підготуватися до майбутніх війн швидше, ніж Росія могла б сама. Політики повинні почати планувати майбутнє, в якому Білорусь буде не лише поневоленою нацією, але й фактично продовженням Російської Федерації", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що Росія прагне отримати повний оперативний контроль над білоруськими збройними силами, розмістити постійні військові бази, а також встановити політичний союз із єдиним законодавством та установами. Економічна інтеграція передбачає створення спільних ринків, валютного союзу та вільного переміщення робочої сили. Стратегічне розташування Білорусі на східному фланзі НАТО, її економічні ресурси та населення використовуються для посилення російської державної потужності.

"Набір бажаних Кремлем інтеграційних заходів із Білоруссю є настільки широким і всеосяжним у багатьох відношеннях, що важче визначити, що Москва не контролюватиме в Білорусі, якщо Москві це вдасться, ніж перерахувати те, що контролюватиме Москва", — йдеться у повідомленні.

ISW наголошує, що навіть без подальших інтеграційних кроків, досягнуті успіхи вже становлять загрозу для безпеки США, НАТО, України та існування Білорусі як суверенної держави. Анексія Білорусі допоможе Кремлю компенсувати витрати війни проти України, прискорити економічне відновлення та підготуватися до майбутніх конфліктів значно швидше.

Раніше ми писали, що Білорусь перекидає свої війська у прикордонні з Україною області. Загалом було передислоковано щонайменше півтори тисячі військовослужбовців. У ДПСУ пояснили, що таким чином Білорусь намагається продемонструвати свою потужність.

Білорусь Олександр Лукашенко володимир путін анексія ISW Росія

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