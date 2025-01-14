Андрій Демченко пояснив, навіщо Білорусі потрібні навчання на кордоні з Україною

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Медіацентр Україна

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що Білорусь намагається продемонструвати свою потужність, проводячи військові навчання неподалік від кордонів з нашою державою. Втім, ці дії наразі не становлять загрози.

Про це Демченко розповів у Медіацентрі Україна у вівторок, 14 січня.

Читайте також:

Навчання білоруської армії на кордоні з Україною

"Для нас цей напрямок, кордон з Білорусією, є важливим, є загрозливим. Але ми пам'ятаємо, як Білорусь відкрила свої кордони для російських військ. Тож це напрямок ми посилюємо", — зазначив Демченко.

Він також наголосив, що Білорусь постійно намагається перенести відповідальність на нашу державу, ніби це Україна представляє загрозу.

"Це навчання відбувається спільно з підрозділами територіальної оборони. Резервістів збиралися долучити. Втім, їх у безпосередній близькості до нашого кордону немає. Я навіть не впевнений, що буде долучатися якась бронетехніка до цих навчань", — наголосив речник ДПСУ.

За словами Демченка, ці дії потрібні Білорусі, щоб продемонструвати свою обороноздатність перед "загрозою", яку нібито представляє Україна.

"Ці навчання, які були анонсовані, що мають тривати до кінця січня, не становлять загрози для нас", — резюмував Демченко.

Раніше ми повідомляли, що Білорусь перекидає підрозділи своїх збройних сил у прикордонні з Україною області. Загалом було передислоковано щонайменше півтори тисячі військовослужбовців.

Нагадаємо, у Гомельському районі Білорусі стартували навчання з територіальної оборони. Вони триватимуть до 31 січня.