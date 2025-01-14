Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Демченко пояснив, навіщо Білорусь проводить навчання на кордоні arrow

Демченко пояснив, навіщо Білорусь проводить навчання на кордоні

14 січня 2025 19:35
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Андрій Демченко пояснив, навіщо Білорусі потрібні навчання на кордоні з Україною
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Медіацентр Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що Білорусь намагається продемонструвати свою потужність, проводячи військові навчання неподалік від кордонів з нашою державою. Втім, ці дії наразі не становлять загрози.

Про це Демченко розповів у Медіацентрі Україна у вівторок, 14 січня.

Читайте також:

Навчання білоруської армії на кордоні з Україною

"Для нас цей напрямок, кордон з Білорусією, є важливим, є загрозливим. Але ми пам'ятаємо, як Білорусь відкрила свої кордони для російських військ. Тож це напрямок ми посилюємо", — зазначив Демченко.

Він також наголосив, що Білорусь постійно намагається перенести відповідальність на нашу державу, ніби це Україна представляє загрозу.

"Це навчання відбувається спільно з підрозділами територіальної оборони. Резервістів збиралися долучити. Втім, їх у безпосередній близькості до нашого кордону немає. Я навіть не впевнений, що буде долучатися якась бронетехніка до цих навчань", — наголосив речник ДПСУ. 

За словами Демченка, ці дії потрібні Білорусі, щоб продемонструвати свою обороноздатність перед "загрозою", яку нібито представляє Україна.

"Ці навчання, які були анонсовані, що мають тривати до кінця січня, не становлять загрози для нас", — резюмував Демченко.

Раніше ми повідомляли, що Білорусь перекидає підрозділи своїх збройних сил у прикордонні з Україною області. Загалом було передислоковано щонайменше півтори тисячі військовослужбовців.

Нагадаємо, у Гомельському районі Білорусі стартували навчання з територіальної оборони. Вони триватимуть до 31 січня.

Білорусь кордон військові навчання Україна Андрій Демченко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

22:33 Чоловік не прийшов до ТЦК, бо сини в ЗСУ — що вирішив суд

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво