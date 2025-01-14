Андрей Демченко объяснил, зачем Беларуси нужны учения на границе с Украиной

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Медиацентр Украины

Советник Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что Беларусь пытается продемонстрировать свою мощь, проводя военные учения неподалеку от границ с нашим государством. Впрочем, эти действия пока не представляют угрозы.

Об этом Демченко рассказал в Медиацентре Украина во вторник, 14 января.

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"Для нас это направление, граница с Белоруссией, является важным, является угрожающим. Но мы помним, как Беларусь открыла свои границы для российских войск. Поэтому это направление мы усиливаем", — отметил Демченко.

Он также отметил, что Беларусь постоянно пытается перенести ответственность на наше государство, будто это Украина представляет угрозу.

"Это учение происходит совместно с подразделениями территориальной обороны. Резервистов собирались приобщить. Впрочем, их в непосредственной близости к нашей границе нет. Я даже не уверен, что будет приобщаться какая-то бронетехника к этим учениям", — подчеркнул спикер ГПСУ.

По словам Демченко, эти действия нужны Беларуси, чтобы продемонстрировать свою обороноспособность перед "угрозой", которую якобы представляет Украина.

"Эти учения, которые были анонсированы, что должны продолжаться до конца января, не представляют угрозы для нас", — резюмировал Демченко.

Ранее мы сообщали, что Беларусь перебрасывает подразделения своих вооруженных сил в приграничные с Украиной области. Всего было передислоцировано не менее полутора тысяч военнослужащих.

Напомним, в Гомельском районе Беларуси стартовали учения по территориальной обороне. Они продлятся до 31 января.