У Гомельському районі Білорусі розпочалися військові навчання — що відомо

Білоруські військові. Фото: belta.by

У Гомельському районі Білорусі розпочалися навчання з теробороною. Вони триватимуть з 8 до 31 січня.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

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Відомо, що під керівництвом голови Гомельського райвиконкому пройдуть збори військовозобов'язаних територіальних військ. Під час цього буде здійснено призов із запасу резервістів, а командування стрілецького батальйону відновить навички в управлінні.

Гомельський район. Фото: "Беларускі Гаюн"

Ймовірно, також відпрацюють формування загонів народного ополчення.

Особливий акцент зроблять на підготовці військовозобов'язаних до співпраці з інженерними підрозділами. Повідомляється, що стрілецькі батальйони територіальних військ Білорусі включають інженерно-саперні взводи.

"Не виключено, що під час зборів гомельська тероборона відпрацює фортифікаційне обладнання позицій, влаштування інженерних загороджень, виконання маскування тощо", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Гомельський район межує з Чернігівською областю України.

Допис "Беларускі Гаюн". Фото: скриншот

Нагадаємо, на Волині чоловіка та його спільника затримали під час спроби незаконного перетину кордону з Білоруссю. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що повідомлення про можливе розміщення російської ракети "Орешник" у Білорусі є елементом інформаційної війни.