У Гомельському районі Білорусі розпочалися військові навчання — що відомо

У Білорусі на кордоні з Черніговом будуть навчання з теробороною
У Гомельському районі Білорусі розпочалися навчання з теробороною. Вони триватимуть з 8 до 31 січня.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Навчання з теробороною у Білорусі
Відомо, що під керівництвом голови Гомельського райвиконкому пройдуть збори військовозобов'язаних територіальних військ. Під час цього буде здійснено призов із запасу резервістів, а командування стрілецького батальйону відновить навички в управлінні.
Ймовірно, також відпрацюють формування загонів народного ополчення.
Особливий акцент зроблять на підготовці військовозобов'язаних до співпраці з інженерними підрозділами. Повідомляється, що стрілецькі батальйони територіальних військ Білорусі включають інженерно-саперні взводи.
"Не виключено, що під час зборів гомельська тероборона відпрацює фортифікаційне обладнання позицій, влаштування інженерних загороджень, виконання маскування тощо", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що Гомельський район межує з Чернігівською областю України.
Нагадаємо, на Волині чоловіка та його спільника затримали під час спроби незаконного перетину кордону з Білоруссю. Внаслідок цього відбулося судове засідання.
Раніше представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що повідомлення про можливе розміщення російської ракети "Орешник" у Білорусі є елементом інформаційної війни.
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