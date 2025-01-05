Перетин державного кордону — на Волині чоловік хотів потрапити у Білорусь, його покарали

Державний кордон з Білоруссю. Ілюстративне фото: REUTERS

У Волинській області чоловік разом зі спільником хотів перейти державний кордон з Білоруссю. Його затримали і покарали.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у листопаді на території Самарівської громади чоловік разом зі спільником намагалися перетнути державний кордон. Зробити вони це хотіли вночі та поза офіційним пунктом пропуску "Самари-Дивин".

Спроба потрапити у Білорусь в чоловіків провалилася. Прикордонники затримали громадян неподалік від кордону. Фігурант справи на суд не з'явився.

Рішення суду

Суд, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у незаконному перетині держкордону групою осіб та наклав штраф у розмірі 8500 гривень.

А в пункті пропуску "Вилок" Закарпатської області прикордонники викрили фіктивне подружжя. Жінка з інвалідністю хотіла допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон.

Раніше заступник начальника штабу сьомого прикордонного загону Сергій Курило заявив про велику кількість спроб незаконного перетину кордону у Львівській області. Від початку цього року відомо про понад 330 випадків.