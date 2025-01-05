Пересечение государственной границы — на Волыни мужчина хотел попасть в Беларусь, его наказали

Государственная граница с Беларусью. Иллюстративное фото: REUTERS

В Волынской области мужчина вместе с сообщником хотел перейти государственную границу с Беларусью. Его задержали и наказали.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в ноябре на территории Самаровской громады мужчина вместе с сообщником пытались пересечь государственную границу. Сделать они это хотели ночью и вне официального пункта пропуска "Самары-Дивин".

Попытка попасть в Беларусь у мужчин провалилась. Пограничники задержали граждан неподалеку от границы. Фигурант дела на суд не явился.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным в незаконном пересечении госграницы группой лиц и наложил штраф в размере 8500 гривен.

А в пункте пропуска "Вилок" Закарпатской области пограничники разоблачили фиктивную супружескую пару. Женщина с инвалидностью хотела помочь военнообязанному выехать за границу.

Ранее заместитель начальника штаба седьмого пограничного отряда Сергей Курило заявил о большом количестве попыток незаконного пересечения границы во Львовской области. С начала этого года известно о более 330 случаях.