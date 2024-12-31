Фіктивний шлюб для виїзду за кордон — на Закарпатті затримали чоловіка та жінку

Затримання порушників на кордоні. Фото: ДПСУ

В пункті пропуску "Вилок" Закарпатської області прикордонники викрили фіктивне подружжя. Жінка з інвалідністю хотіла допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України (ДПСУ) у вівторок, 31 грудня.

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Прикордонники розповідають, що 37-річний житель Тячева уклав шлюб із жінкою, яка має інвалідність II групи.

"У такий спосіб закарпатець намагався отримати підставу для виїзду за кордон на період дії воєнного стану. Під час співбесіди жінка повідомила, що насправді не мала наміру створювати сім'ю, а лише хотіла посприяти закарпатцю виїхати в Угорщину. Натомість, зі слів закарпатки, чоловік мав оплатити їй лікування", — йдеться у повідомленні.

В ДПСУ додали, що направили до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

"Відповідно до сімейного Кодексу України (ч. 2 ст. 40), шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім’ї та набуття прав та обов'язків подружжя", — наголосили прикордонники.

Раніше заступник начальника штабу сьомого прикордонного загону Сергій Курило заявив про велику кількість спроб незаконного перетину кордону у Львівській області. Від початку цього року відомо про понад 330 випадків.

Також у ДПСУ зазначили, що протягом 2024 року було викрито понад 330 злочинних груп, які допомагали незаконно перетинати кордон.