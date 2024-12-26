Прикордонники України викрили понад 330 злочинних груп у 2024 році

Затримані порушники. Фото архівне ілюстративне: ДПСУ

Прикордонна служба України продовжує ефективно боротися з незаконним перетином державного кордону. Впродовж 2024 року було викрито понад 330 злочинних груп, які допомагали незаконно перетинати кордон.

Про це повідомив в ефірі "Ми-Україна" речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Читайте також:

Що відомо про випадки незаконного перетину кордону

Демченко заявив, що цього року було викрито понад 330 організованих злочинних груп, які займалися незаконним переправленням людей. До складу таких груп входили як організатори, так і їхні спільники, які тепер притягуються до кримінальної відповідальності.

За словами Демченка, останні місяці відзначаються зменшенням кількості спроб нелегального перетину кордону. Він підкреслив, що ця тенденція простежується ще з серпня. Зокрема, липень став місяцем з найбільшим числом затриманих порушників, однак у наступні місяці їх кількість значно знизилася. У грудні ця динаміка також зберігається.

Демченко наголосив, що прикордонники активно працюють над виявленням схем незаконного перетину кордону та притягненням до відповідальності усіх причетних. Завдяки таким зусиллям незаконні дії стають дедалі складнішими для реалізації, що сприяє підвищенню безпеки на кордоні України.

Нагадаємо, нещодавно слідчі ДБР заявили, що викрили незаконну схему переправляння за кордон громадян України, в якій був залучений посадовець ДПСУ.

А на Закарпатті авто з ухилянтами, які намагалися незаконно перетнути кордон, потрапило в ДТП.