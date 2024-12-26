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Нарушителей границы становится меньше — сколько было в 2024 году

26 декабря 2024 11:10
Анастасия Постоенко - Редактор
Пограничники Украины разоблачили более 330 преступных групп в 2024 году
Задержанные нарушители. Фото архивное иллюстративное: ГНСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Пограничная служба Украины продолжает эффективно бороться с незаконным пересечением государственной границы. В течение 2024 года было разоблачено более 330 преступных групп, которые помогали незаконно пересекать границу.

Об этом сообщил в эфире "Мы-Украина" представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Демченко заявил, что в этом году было разоблачено более 330 организованных преступных групп, занимавшихся незаконной переправкой людей. В состав таких групп входили как организаторы, так и их сообщники, которые теперь привлекаются к уголовной ответственности.

По словам Демченко, последние месяцы отличаются уменьшением количества попыток нелегального пересечения границы. Он подчеркнул, что эта тенденция наблюдается еще с августа. В частности, июль стал месяцем с самым большим числом задержанных нарушителей, однако в последующие месяцы их количество значительно снизилось. В декабре эта динамика сохраняется.

Демченко подчеркнул, что пограничники активно работают над выявлением схем незаконного пересечения границы и привлечением к ответственности всех причастных. Благодаря таким усилиям незаконные действия становятся все более сложными для реализации, что способствует повышению безопасности на границе Украины.

Напомним, недавно следователи ГБР заявили, что разоблачили незаконную схему переправки за границу граждан Украины, в которой было привлечено должностное лицо ГПСУ.

А в Закарпатье авто с уклонителями, пытавшимися незаконно пересечь границу, попало в ДТП.

граница пограничники уклонисты Андрей Демченко

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11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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