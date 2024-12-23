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На Закарпатті "інкасаторське" авто з ухилянтами врізалося у стовп

23 грудня 2024 17:45
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Закарпатті ухилянт ледь не загинув через дії перевізників
Затримані порушники. Фото: ДПСУ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Двоє мешканців Закарпаття, які збиралися переправити через Тису трьох ухилянтів, створили аварійну ситуацію на кордоні. Внаслідок цього один з їх "клієнтів" ледь не загинув. 

Про це повідомили у Державні прикордонній службі України у понеділок, 23 грудня.

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Два закарпатці планували переправити через Тису трьох чоловіків. Для маскування вони використовували автомобіль, схожий на інкасаторський. При цьому водій вдягнув поліцейську форму.

"На контрольному посту прикордонники намагалися зупинити мікроавтобус. Та водій проігнорував вимогу та створив небезпечний маневр, що ніс загрозу життю військовослужбовця, та на великій швидкості проїхав далі", — повідомили в ДПСУ.

На великій швидкості порушник поїхав у напрямку села Нижня Апша. Повідомляється, що під час втечі автомобіль врізався в бетонний стовп. Один із пасажирів отримав тяжкі травми.

Прикордонники знайшли в машині знайшли рятувальні жилети та гідрокостюми. Організаторів схеми затримали, їм повідомлено про підозру.

порушники
Затримання підозрюваного. Фото: ДПСУ
порушники
Авто врізалося в стовп. Фото: ДПСУ

Раніше ми писали, що суд визнав двох громадян Молдови винними у нелегальному перевезенні військовозобов'язаних українців за кордон. За свої послуги організатори схеми брали до 6 тисяч доларів.

Нагадуємо, суд у Львові виніс вирок військовослужбовцю, який разом зі спільниками вимагав у громадян, що ухилялися від мобілізації, 20 тисяч доларів. 

ДТП Закарпаття мобілізація ухилянти ДПСУ

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