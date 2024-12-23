На Закарпатье уклончивый едва не погиб из-за небрежности перевозчиков

Задержанные нарушители. Фото: ГПСУ

Двое жителей Закарпатья, которые собирались переправить через Тису трех уклонистов, создали аварийную ситуацию на границе. В результате этого один из их "клиентов" едва не погиб.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в понедельник, 23 декабря.

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Два закарпатца планировали переправить через Тису троих мужчин. Для маскировки они использовали автомобиль, похожий на инкассаторский. При этом водитель надел полицейскую форму.

"На контрольном посту пограничники пытались остановить микроавтобус. Но водитель проигнорировал требование и создал опасный маневр, несший угрозу жизни военнослужащего, и на большой скорости проехал дальше", — сообщили в ГПСУ.

На большой скорости нарушитель поехал в направлении села Нижняя Апша. Сообщается, что во время бегства автомобиль врезался в бетонный столб. Один из пассажиров получил тяжелые травмы.

Пограничники нашли в машине спасательные жилеты и гидрокостюмы. Организаторы схемы задержаны, им сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Задержание подозреваемого. Фото: ГПСУ

Автомобиль врезался в столб. Фото: ГНСУ

Ранее мы писали, что суд признал двух граждан Молдовы виновными в нелегальной перевозке военнообязанных украинцев за границу. За свои услуги устроители схемы брали до 6 тысяч долларов.

Напомним, суд во Львове вынес приговор военнослужащему, который вместе с сообщниками требовал у уклоняющихся от мобилизации граждан 20 тысяч долларов.