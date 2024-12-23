Посадовець ДПСУ допомагав ухилянтам втекти за кордон

Посадовець ДПСУ допомагав ухилянтам перетнути кордон
За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть посадовця, який допоміг десяткам чоловіків виїхати до Польщі. Ці люди перетинали кордон, маючи при собі підробні посвідчення про інвалідність.
Про це повідомили у ДБР в понеділок, 23 грудня.
Допомагав чоловікам тікати за кордон
"Працівники ДБР завершили розслідування щодо заступника начальника одного з відділень пункту пропуску "Краківець" Держприкордонслужби та інспектора", — говориться у повідомленні.
Посадовець сприяв у перетині кордону громадянам з підробленими посвідченнями про ІІІ групу інвалідності. Підозрюваний особисто зустрічав автомобілі з "клієнтами" та скеровував їх поза чергою в одну із вільних смуг руху. Там він забирав паспорти ухилянтів та їх посвідчення і передавав ці документи інспектору, який не був обізнаний зі злочинними намірами свого керівника.
Також зазначається, що посадовець переконував, що ці особи перебувають "на контролі" у вищого керівництва і потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон.
За вказівкою обвинувачуваного, інспектор не проводив належної перевірки документів, а також вносив відомості про них до бази даних осіб, які мають законні підстави для перетину кордону. Після цього чоловіки законно виїжджали до Польщі.
Протягом травня-червня 2024 року за такою схемою виїхали 27 громадян. Якщо фігуранта справи визнають винним, йому загрожуватиме сім років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що ДБР викрило заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини. Він використовував підлеглих у власних цілях.
Нагадаємо, що також співробітники ДБР викрили на Закарпатті правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон.
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