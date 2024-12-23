Посадовець ДПСУ допомагав ухилянтам втекти за кордон

Перевірки на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть посадовця, який допоміг десяткам чоловіків виїхати до Польщі. Ці люди перетинали кордон, маючи при собі підробні посвідчення про інвалідність.

Про це повідомили у ДБР в понеділок, 23 грудня.

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Допомагав чоловікам тікати за кордон

"Працівники ДБР завершили розслідування щодо заступника начальника одного з відділень пункту пропуску "Краківець" Держприкордонслужби та інспектора", — говориться у повідомленні.

Посадовець сприяв у перетині кордону громадянам з підробленими посвідченнями про ІІІ групу інвалідності. Підозрюваний особисто зустрічав автомобілі з "клієнтами" та скеровував їх поза чергою в одну із вільних смуг руху. Там він забирав паспорти ухилянтів та їх посвідчення і передавав ці документи інспектору, який не був обізнаний зі злочинними намірами свого керівника.

Також зазначається, що посадовець переконував, що ці особи перебувають "на контролі" у вищого керівництва і потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон.

За вказівкою обвинувачуваного, інспектор не проводив належної перевірки документів, а також вносив відомості про них до бази даних осіб, які мають законні підстави для перетину кордону. Після цього чоловіки законно виїжджали до Польщі.

Протягом травня-червня 2024 року за такою схемою виїхали 27 громадян. Якщо фігуранта справи визнають винним, йому загрожуватиме сім років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що ДБР викрило заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини. Він використовував підлеглих у власних цілях.

Нагадаємо, що також співробітники ДБР викрили на Закарпатті правоохоронця, який допомагав ухилянтам тікати за кордон.