Посадовець на Донеччині відбирав бойові у військовиих

Працівники ДБР та підозрюваний. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини. Він використовував підлеглих у власних цілях.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у п'ятницю, 13 грудня.

Читайте також:

Що відомо про викриття посадовця

За інформацією слідства, з січня 2023 року четверо військовослужбовців виконували будівельні роботи на території приватного домоволодіння посадовця, а також працювали у кіоску, що належить його дружині. Дружина контролювала й координувала їхню діяльність. У разі відмови підлеглих виконувати ці завдання посадовець погрожував відправити їх на передову без відповідної підготовки.

ДБР викрило посадовця, який наживався на військових. Фото: ДБР

Також встановлено, що військові протягом майже двох років фактично не перебували на службі, але отримували заробітну плату та "бойові". Більшу частину цих коштів вони були змушені віддавати посадовцю.

У ході слідчих дій ДБР провело обшуки за місцем проживання підозрюваного, вилучивши гроші, документи, чорнові записи та інші речові докази.

Речові докази. Фото: ДБР

Збитки державі попередньо оцінюються в понад 3 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.

Вилучені кошти. Фото: ДБР

Нагадаємо, у Харкові судили колаборантку, яка прославляла в Telegram армію РФ. Їй присудили десять років позбавлення волі.

Також ми писали, що українці, яка працювала на російські спецслужби та здавала позиції українських військових на Донеччині, зокрема у Слов'янську, винесли вирок. Зрадниця проведе за ґратами 15 років.