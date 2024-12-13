Посадовець на Донеччині відбирав бойові у військовиих

Шантажував та відбирав "бойові" — на Донеччині викрито посадовця
Державне бюро розслідувань викрило заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини. Він використовував підлеглих у власних цілях.
Про це повідомляє пресслужба ДБР у п'ятницю, 13 грудня.
Що відомо про викриття посадовця
За інформацією слідства, з січня 2023 року четверо військовослужбовців виконували будівельні роботи на території приватного домоволодіння посадовця, а також працювали у кіоску, що належить його дружині. Дружина контролювала й координувала їхню діяльність. У разі відмови підлеглих виконувати ці завдання посадовець погрожував відправити їх на передову без відповідної підготовки.
Також встановлено, що військові протягом майже двох років фактично не перебували на службі, але отримували заробітну плату та "бойові". Більшу частину цих коштів вони були змушені віддавати посадовцю.
У ході слідчих дій ДБР провело обшуки за місцем проживання підозрюваного, вилучивши гроші, документи, чорнові записи та інші речові докази.
Збитки державі попередньо оцінюються в понад 3 млн гривень.
Наразі триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові судили колаборантку, яка прославляла в Telegram армію РФ. Їй присудили десять років позбавлення волі.
Також ми писали, що українці, яка працювала на російські спецслужби та здавала позиції українських військових на Донеччині, зокрема у Слов'янську, винесли вирок. Зрадниця проведе за ґратами 15 років.
Читайте Новини.LIVE!