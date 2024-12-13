Чиновник на Донетчине отбирал боевые у военных

Отбирал "боевые" — в Донецкой области разоблачен чиновник
Государственное бюро расследований разоблачило заместителя начальника подразделения одной из воинских частей Донбасса. Он использовал подчиненных в своих целях.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 13 декабря.
Что известно о разоблачении должностного лица
По информации следствия, с января 2023 года четверо военнослужащих выполняли строительные работы на территории частного домовладения чиновника, а также работали в киоске, принадлежащем его жене. Жена контролировала и координировала их деятельность. В случае отказа подчиненных выполнять эти задачи чиновник угрожал отправить их на передовую без соответствующей подготовки.
Также установлено, что военные почти два года фактически не находились на службе, но получали заработную плату и "боевые". Большую часть этих средств они были вынуждены отдавать должностному лицу.
В ходе следственных действий ГБР провело обыски по месту жительства подозреваемого, изъяв деньги, документы, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Ущерб государству предварительно оценивается более чем в 3 млн гривен.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту превышения власти и служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове судили коллаборантку, прославлявшую в Telegram армию РФ. Ей присудили десять лет лишения свободы.
Также мы писали, что украинцы, работавшие на российские спецслужбы и сдавшие позиции украинских военных в Донецкой области, в частности в Славянске, вынесли приговор. Предательница проведет за решеткой 15 лет.
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