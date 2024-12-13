Чиновник на Донетчине отбирал боевые у военных

Сотрудники ГБР и подозреваемый. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило заместителя начальника подразделения одной из воинских частей Донбасса. Он использовал подчиненных в своих целях.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 13 декабря.

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Что известно о разоблачении должностного лица

По информации следствия, с января 2023 года четверо военнослужащих выполняли строительные работы на территории частного домовладения чиновника, а также работали в киоске, принадлежащем его жене. Жена контролировала и координировала их деятельность. В случае отказа подчиненных выполнять эти задачи чиновник угрожал отправить их на передовую без соответствующей подготовки.

ГБР разоблачило должностного лица, наживавшегося на военных. Фото: ГБР

Также установлено, что военные почти два года фактически не находились на службе, но получали заработную плату и "боевые". Большую часть этих средств они были вынуждены отдавать должностному лицу.

В ходе следственных действий ГБР провело обыски по месту жительства подозреваемого, изъяв деньги, документы, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Вещественные доказательства. Фото: ГБР

Ущерб государству предварительно оценивается более чем в 3 млн гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту превышения власти и служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Изъятые деньги. Фото: ГБР

Напомним, в Харькове судили коллаборантку, прославлявшую в Telegram армию РФ. Ей присудили десять лет лишения свободы.

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